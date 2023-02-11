Emekli maaşlarını bankalara taşıyanlar dikkat, Bu haber size göre verildi!

Emekli maaşlarınızı taşımış olduğunuz banka üzerinden sizlere sadece promosyon değil, ihtiyaç kredisi ödemesi de verilecek. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, ödeme alacak olan tüm vatandaşları, belirtilen şartlar dahilinde, ödemeler uygun faiz olanları ile birlikte hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Emekli maaşınızı taşımış olduğunuz banka şubesi Yapı Kredi Bankası olması durumunda sizlere verilecek olan 7000 TL kadar emekli promosyonları haricinde 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi de kullandırılmaktadır.

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kurtaracak olan tüm emekler için başlatılan bu kampanyadan kredi işlemlerini gerçekleştirecek onay alacak olan vatandaşlara belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda kredi ödendi, hızlı birşekilde verilmekte. Emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası şubelerine taşıyarak başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde alabileceksiniz ve dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunu bu banka üzerinden gerçekleştirerek, kredi kullanabileceksiniz.

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvuru

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde 100000 TL 24 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirilirken, emekli maaş hesabınız ile yapacağınız başvuru sonrasında diğer banka borçlarınızı da kapatabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmeniz halinde sizlere kredi ödemesi verecek olan Yapı Kredi Bankası daha sonra kredi kullanacak olan vatandaşlara kendi banka internet şubesi olan Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi vermektedir. yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşları 3 ay ertelemeli kredi işlemleri, hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.