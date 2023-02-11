Anında kredi alacak kişiler dikkat: QNB Finansbank 1.39 faizli 50 bin TL ödeyecek

QNB Finansbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada, yeni müşteri olan kişilere 50000 TL ödeme veriliyor. QNB Finansbank yapmış olduğu bu kampanyada ilk defa, Finansbank müşterisi olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 1.39 faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi vereceğini açıkladı.

50000 TL kadar ödenecek olan bu kredilerde ilk defa, Finansbank müşterisi olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde ödemelerini alabilecekler ve 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak bu kredileri kullanabilecekler.

BAŞVURU

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olduktan sonra internet şubesine giriş yaparak, internet bankacılığı uygulaması üzerinden 50000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Daha önce QNB Finansbank hesabınızın olmaması durumunda başvurunuzu gerçekleştirmek için bankanın mobil uygulamasını indirerek buradan müşteri olmak istiyorum butonuna tıklayıp, görüntülü görüşme yaparak, hesap açabilir ve daha sonra sizler için verilecek olan 50000 TL kredi kampanyasına başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapacak olan vatandaşların banka kredi politikaları uygun olmaları durumunda 50000 TL 1.39 faiz oranları ile birlikte verilmektedir. Banka kredi notu uygun olan vatandaşlar, onay almaları halinde aynı dakika içerisinde alacakları internet şifresiyle birlikte kendi mobil uygulamaları üzerinden onaylanan tutarı, kendi hesabına yatıra bilmektedir.

5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebileceğiniz veya onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, 50000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda, banka sizlere daha yüksek limitlerde de farklı faiz oranları ile kredi ödemeleri vermektedir.