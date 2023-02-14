Emekli maaşlarını bankadan alanlar dikkat: 44.000 TL ödeme verilecek!

Emekli maaşlarını bankalar üzerinden olan tüm vatandaşlar için yapılan yeni ödemelerde nakit kredi kullanacak olan kişilere Garanti Bankası ve Akbank tarafından ödeme verileceği açıklandı. Garanti Bankası ve Akbank, yapmış olduğu kampanyada, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara maaş müşterisi olması durumunda 44000 TL'ye kadar sorunsuz birşekilde kredi ödemesi gerçekleştirecek.

2 özel banka tarafından da başlatılan bu kampanyalarda, sizlerde daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapmış olmanız durumunda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Emekli maaşını bankalar üzerinden alan herkes başvuru şartlarına uygun olarak kredi ödemelerini gerçekleştirebilirler ve garanti ve Akbank üzerinden istedikleri zaman başvuru gerçekleştirebilir ve emekli kredisi kullanabilirler.

Emekli maaş alan vatandaşlar için ödemeler nasıl oluyor?

Emekli maaşı alan vatandaşlar, Garanti Bankası üzerinden emekli maaş alıyorsa, kendi hesabı üzerinden internet şifresi oluşturup, Garanti Mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor.

Emekli maaşını Akbank üzerinden alan vatandaşlar içinde aynı şartlar geçerli olacak ve kredi kullanacak olan kişiler kendi banka hesapları üzerinden Akbank Direkt şifresi oluşturması gerekecek. Bankaya gitmeden bu iki banka üzerinden de 44000 TL'ye kadar nakit kredi başvurunuzu internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 kullanabilirsiniz.