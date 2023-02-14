Kimlik Numarasına Ödeme Akşam 19'da Başladı: Garanti Bankası Hesabı Olanlar Dikkat

Garanti Bankası hesabı olan vatandaşlar için yapılan yeni ödemeye, akşam 19 sonrasında başladı ve başvuru yapan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme verildi. Nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm bireysel müşterilerine 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştiriliyor.

50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesinden faydalanarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, 3 ay ertelemeli verilecek olan bu kredi kampanyalarını hemen katılabilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvuru şartlarına uygun olarak kredi ödemelerini gerçekleştirebilirsiniz.

Garanti Bankası kredi kampanyası detayları nelerdir?

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredi kampanyaları ne katılabilmeleri için öncelikli olarak banka müşterisi olmaları durumunda mobil uygulamalar üzerinden kredi kullanarak düşük faiz ödeme alabiliyor. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredi ödemelerinde uygun faiz oranları ile birlikte hızlı birşekilde mı verecek olan Garanti Bankası banka şubeleri üzerinden de kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir.

Emekli olan vatandaşların öncelik alacağı bu kredi kampanyasında, maaş, taşıma işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra emekli maaş hesaplarınız ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurunuzu hemen yapabilirsiniz. Emekli olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekleri Garanti Bankasından aynı zamanda daha yüksek limitlerde kredi ödemeleri hızlı birşekilde verilir ve diğer bankalardaki olan borçlarda kapatılmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde başvuru yaparak, kredi almak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise kredi almak istiyorlarsa, sigortalı maaşının bu banka üzerinden alınmaması durumunda son işyerlerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması istenmektedir.