Emekli maaşlarını ATM üzerinden alanlara 5000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor: Emekli maaşını ATM üzerinden alan emekliler 5000 TL'ye kadar ödeme alabiliyorlar. Bankalar üzerinden yapılan bu son dakika duyurusu ile birlikte emekli maaşını ATM üzerinden çeken kişiler yine ATM üzerinden başvuru yaparak 5000 TL Onay alabilirler.

5000 TL'ye kadar nakit imkanı ihtiyacı olan emekliler ATM üzerinden başvuru yaparak işlem sonucunu da hemen görebileceklerdir. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden yapacağınız bu başvurularda kendi emekli maaşı hesabınız üzerinden isterseniz nakit avans limiti kullanabilir isterseniz de 36 ay vadeye kadar verilen acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

Kamu bankaları ve özel bankalar üzerinden düşük faiz oranları ile verilecek olan 5000 TL ödemelerde faizsiz olarak işlem yapmak isteyen müşteriler katılım bankaları üzerinden emekli maaşı alması gerekmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve halkbank'tan 5000 TL ödeme nasıl alınır?

Emekli Bankası dediğimiz zaman aklımıza gelen Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ülkemizde kamu Bankası olarak hizmet veren bankaların başında gelmektedir. Bu bankalardan emekli maaşı alan kişiler 750 TL'ye kadar emekli promosyonu 200 bin TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanabildikleri gibi ayrıca bankaların vermiş olduğu 5 bin TL'ye kadar artı para imkanından da faydalanabileceklerdir.

Emekli maaş hesabını üzerinden alacağınız 5000 TL'ye kadar artı para imkanından faydalanmak isteyen müşteriler emekli maaş hesabı üzerinden bu işlemleri yapmak istiyorlarsa kredi notu yüksek olması da gerekiyor.

Size en yakın banka şubesinden başvuru yapabileceğiniz gibi ayrıca emekli maaşı almış olduğunuz bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya resmi internet sitesine girerek de kredili mevduat hesabı başvurusu veya 5 bin TL kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden ATM ile işlem yapacak olan kişiler kartlı giriş işlemleri sonrasında kredi başvurusu veya nakit avans başvurusunu ATM üzerinden yapabilir ve sonucunu hemen öğrenebilirler.

Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank haricinde diğer özel bankalardan maaş alan müşteriler de bu şekilde kendi bankasından maaş almış olduğu hesap üzerinden internet şifresi alarak mobil uygulamaları kullanabilir veya bankanın müşteri hizmetlerini arayarak kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilirler.

5000 TL'ye kadar emeklilere faizsiz destek nasıl veriliyor?

Bankalar üzerinden işlem yapan emeklilere 5000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans almak istiyorsanız ülkemizde bulunan 6 adet katılım Bankası üzerinden emekli maaşı almanın şartı vardır.

Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası emekli olan müşterilerin en çok tercih ettikleri kamu katılım bankaları olarak geçiyor. Bu bankalar yapmış oldukları tüm bankacılık işlemlerinde faiz yerine kar payı oranı uygulayarak İslami şartları uygun sizlere helal Kredi imkanı sağlamaktadır.

Katılım bankaları üzerinden yapacağınız tüm bankacılık işlemlerinde hiçbir şekilde faiz işlemleri uygulanmaz ve sizlere bu şekilde bankacılık işlemleri yapılması sağlanır. Size en yakın Ziraat katılım Bankası veya Vakıf katılım Bankası şubelerine giderek emekli maaşınızı bu bankalara taşımak istediğinizi belirtirseniz banka sizlere kredi kampanyaları ve emeklilere yapılan özel kampanyalar hakkında bilgilendirme yapacaktır.