Beklenen açıklama son dakika olarak geldi, Şartları yerine getiren kişilere 2000 TL ödeme yapılıyor

Devlet destekli olarak ve ihtiyacı olan kişilere verilen yardım paraları ve destek ödemeleri ile ilgili yeni haberler geldi. Ülkemizde milyonlarca vatandaşımız devletin vermiş olduğu destekler ile yaşamını devam ettirmeye çalışıyor. Özellikle geçmiş dönemde yaşadığımız pandemi salgını ile birlikte devlet destekli olarak verilen yardımlarda daha çok ihtiyacımızın olduğu görülmüştür. Ülkemizde 600 bine yakın vatandaşımız devlet destekli olarak verilen evde bakım maaşı alarak ev ekonomisine katkıda bulunmaya sağlıyor.

Eğer sizinde evinizde yaşlı veya engelli vatandaş varsa ve siz de bunlara bakıyorsunuz geri ödemesiz şekilde aylık olarak 1800 TL ile 2000 TL arasında maaş alabileceksiniz. Devlet destekli olarak verilen ve aile ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından bu paraların ödendiğini söyleyebiliriz. İhtiyaç sahibi aile iseniz ve şartları uygunsanız evde bakım maaşı alarak sizler de ev ekonomisine katkı sağlayabilirsiniz.

Evde bakım parası nasıl alınır?

Yapılan son açıklamaları ile birlikte evde bakım parasını nasıl alınacağı hakkında bilgiler merak edilmektedir. Evde bakım parası bir evde kişi başına düşen ortalama maaş gelir miktarının asgari ücretin aylık net miktarından üçte ikisinden az olması gerekmektedir. Bu şartları yerine getiren kişilere, evde yaşlı veya engelli bakan kişilere ihtiyaçları olması durumunda aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından evde bakım parası verilmektedir.

Evde bakım parası kimlere verilir?

Evde bakım aylığı almak isteyen kişiler ihtiyaç sahibi olması gerekiyor. Ayrıca evde bakım yapacağı hasta yaşlı veya engelli bir kişinin olması gerekiyor. Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden de bu paranın nasıl alınacağı hakkında bilgiler alabilirsiniz. Evde bakım parası almak istiyorsanız maddi durumunuzun gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. Evde bakım yapacağınız kişilerin herhangi bir maaşının olmaması gerekmektedir.

Sizlerde bu şartları uygunsanız SGK üzerinden başvuru yaparak evde bakım parası aylığı için işlem yapabilirsiniz. Tüm evde bakım parası sorgulamalarımızı e-devlet sitesi üzerinden yapabilir ödemelerinizi ve PTT şubelerinden alabilirsiniz. E-devlet sitesi üzerinden işlem yapmak isteyen kişiler e-devlet şifresi alması gerekiyor.