Emekli Maaşlarını Almadan Önce 1.000 TL, 2.000 TL ve 3.000 TL Ödeme Yapılacak

Emekli vatandaşlar için özel bir duyuru yapıldı. Emeklilerin emekli maaşları üzerinden alabilecekleri, yeni ve ilgi çekici bir duyuru yapıldı. Son dakika açıklamaları uyarınca emekli vatandaşlara verilen emekli maaş promosyonlarıyla ilgili sevindirici gelişmeler olmaya devam etmektedir. Şartları karşılayan kişiler, bankalar üzerinden gerekli başvuruları yapmaları halinde yalnızca dakikalar içerisinde bu ödemeleri alabilecektir. Özel bankalar aracılığı ile halka sunulan bu kampanyalarla başvuran kişilere 1.000 TL, 2.000 TL ve de 3.000 TL emekli promosyonu ödemesi yapılabilecektir.

Emekli Maaş ile Müşteri Olan Kişilere 2.000 TL Ödenecek

Yapı Kredi Bankası, hem emekli hem de çalışan vatandaşlara son zamanlarda sunduğu kampanyalar ile gündeme gelmektedir. İhtiyaç kredisi kullanmayı düşünen emekli vatandaşlar ile yüksek emekli promosyonu ödemesi almak isteyen vatandaşlar Yapı Kredi Bankası aracılığı ile işlem yapabilmektedir. Yapı Kredi Bankası’ndan emekli maaşını alan banka müşterisi vatandaşlar, 2.000 TL’ye varan tutarda emekli promosyon ödemesi alabilirler.

2.000 TL’lik emekli promosyonu almak isteyen banka müşterileri, 3 yıl boyunca emeli maaş ödemelerini bu banka üzerinden almaları gereklidir. 2.000 TL ve daha fazla promosyon ödemesini almak isteyen banka müşterileri ise Yapı Kredi Bankası üzerinden nakit avans kullanabilirler. Bu ödemeler ise en yakın banka şubesi üzerinden ya da mobil bankacılık uygulaması vasıtası ile alınabilir.

Yapı Kredi Bankası’na maaşlarını taşıyan ve taahhüt veren banka müşterileri, 2.500 TL ve üzerinde maaş almaları durumunda 2.000 TL civarında nakit ödemeyi alabilirler. 2.500 TL’den daha düşük seviyede maaş alan müşteriler ise yüksek oranlı ödeme imkanını değerlendiremez.

Promosyon Ödemeleri için Maaş Taşıma da Yapılabilir

Herhangi bir banka üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden maaş taşıma işlemini de gerçekleştirebilirler. E-Devlet ya da SGK üzerinden maaş taşıma işlemleri yapılabilmektedir. Maaş taşıma işlemini tamamlanan vatandaşlar ise bu işlem sonrasında maaşlarını nakit olarak alabilmektedir.

Emekli maaşını taşıma işlemini Yapı Kredi Bankası üzerinden yapan kişiler, bu banka tarafından yayınlanan kredi ve ürün kampanyalarına başvuru yapabilirler. Hem borç kapama kredisi hem de nakit ihtiyaç kredisine başvurmak mümkündür. Belirlenen banka şartlarına uygun olan kişiler de bu kampanyalardan faydalanabilmektedir. Kampanyalara katılım yapabilmek için ise en yakın banka şubesi üzerinden yapılabilmektedir.