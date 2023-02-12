T.C. Kimlik Kartı İle Ödemenizi Alabilirsiniz.: 20.000 TL İle 80.000 TL Arasında Ödeme Yapılacak

PTT tarafından başlatılan kredi kampanyasında 20 bin lira ile 80 bin lira tutarında ödeme alınacağı açıklandı. TC kimlik kartı ile ödemenizi alabilirsiniz. 20 bin lira ile 80 bin lira arasında ödeme yapılacak. PTT tarafından ihtiyaç kredisi adı altında ödeme almak isteyenlere duyurusunu yaptı.

PTT’nin Yapacağı Ödeme İle İlgili Detaylar

PTT internet sitesi üzerinden yapmış olduğu açıklama ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların TC kimlik kartları ile taleplerini bildirmeleri halinde başvuru yapabileceklerini açıkladı.

Kurumun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin TC kimlik kartlarını ibraz ederek PTT şubelerinden başvuru yapmaları gerektiğini hatırlattı. Her hangi bir kişi vekâlet üzerinde bulunduran kişiler vekili oldukları kişinin adına başvuruda bulunamayacaklar. Başvuru yapılmış olsa dahi talepler değerlendirmeye tabi tutulmayacak. Başvuruda gerekli belgelerin imzalanması gerekiyor.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşlar PTT şubelerine giderek başvuru yapabilir. İsteyen herkes kampanyadan faydalanabilecek. İşlemler kısa sürede sonuçlandırılıyor. Türkiye’nin her ilçesinde PTT şubeleri bulunmakta ve geniş erişim kolaylığı sağlamaktadır.

Kısa Mesaj İle Başvurular Yapılabilir Mi?

PTT şubelerine gitmeden cep telefonundan kampanyaya dâhil olunabilir. Yapılması gereken tek işlem telefonun mesaj kısmından PTT yazarak boşluk bırakılıp TC kimlik numarası yazılarak göndermek yeterli olacaktır. En kısa sürede geri dönüş yapılarak bilgilendirme gerçekleşir.

PTT Kredi Taleplerine Emeklilerde Başvurabilir Mi?

PTT kredi talebinde emekliler de bulunabilir. Başvuruda bulunacak emekliler için durum biraz farkı. Emeklilere yapılan ödemeler devlet tarafından yapıldığı için kredi kullanmak isteyen emekli vatandaş, maaş ödemelerini PTT üzerinden bankadaki emeklilik hesabına aktarması gerekir. Emeklilik hesabı üzerinden başvuru yapılarak kredi talebinde bulunabilir.