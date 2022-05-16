Emekli maaşlarına zam gelecek ve bu Zam çok konuşulacak! En düşük emekli maaşı 7500 TL olacak mı?

Emekli maaşı için zam haberi bekleyenler için yeni bir haber geldi! Temmuz zammına Erdoğan hamlesi gelecek. Temmuz zammı bu sene enflasyon üzerinden değerlendirilecek ve daha sonra emekli maaş zammı için Erdoğan onay verecek. Milyonlarca emekli için Temmuz ayı yaklaşırken, emekli zamları da merak edilmeye başlandı. Temmuz ayında gelicek zam ile tüm emekli maaşlarında yüksek bir yükselme beklenmektedir.

Enflasyon olarak zam alacak emekliler, zam için 2022 temmuz ayında şu an için %31 kadar zam alacaklar. Yapılacak olan son işlemler ile birlikte emekli maaşlarının en düşüğü 5000 TL ve 7500 TL arasında olması bekleniyor. Bu işlemler onay alırsa emekliye 0 zam yapılacaktır.

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri için Temmuz ayı oldukça karlı geçecek. Hem bayram ikramiyeleri hem de zam alacak olan emekliye müjdeler gelmeye devam ediyor. Emekli maaş zammı ile birlikte, Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 0 artarak 5000 TL olacağı konuşuluyor. Uzmanlar yaptıkları açıklamalar ile bu emekli maaşlarına gelecek zam ile birlikte ayrıca asgari ücretli olan vatandaşlarında yeni bir ek zam alacağını açıkladılar. Emekli ve asgari ücretle çalışan kişiler, Temmuz ayında zamlı maaş alabilecekler.

Son 6 aylık enflasyona göre belirlenecek olan emekli maaşları, tahmini olarak ortalama %39 civarında olması bekleniyor. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri bu emekli zammını aldıktan sonra, Cumhurbaşkanı tarafından da emekliler için yeni bir girişim olacağı konuşuluyor. Memur emeklileri bu yapılan zamlar ile birlikte en düşük 7500 TL'ye kadar maaş alabilecekler.