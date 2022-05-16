Vakıfbank hesabınız varsa son 5 gün içinde başvuru yapmanız gerekiyor! Duyuru resmi olarak açıklandı. Son dakika haberi geldi. Devlet bankası Vakıfbank, üzerinde hesabı olan vatandaşlar, 5 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek, 36 ay vadeli 5000 TL gelir belgesiz, krediyi düşük faiz oranlarıyla alabilecekler.

Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu sonrasında vatandaşlar, bu kredi başvurularını nasıl yapacağını ve kimlere verileceği hakkında araştırmalara başladı. 18 yaşından büyük olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve daha önce bankalardan kredi kullanmış olan kişilere öncelik tanınmaktadır.

5 bin TL kadar verilecek olan ihtiyaç kredileri sadece 5 gün içinde geçerli olacak ve düşük faiz oranlarından yararlandırarak vatandaşların ihtiyaçları için kendi hesaplarına yatırılacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde, Vakıfbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir ve bu bankada hesabınızın olması durumunda, şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz.

Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu bankası olan Vakıfbank, yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte internet siteleri üzerinde reklamlarını vermeye devam ediyor. vakıfbank, devlet destekli olarak ve kendi banka Şubesi yetkisinde ve sürekli olarak güncel kampanyalar yaptığını açıklıyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda yapılacak olan son kredi kampanyası olan 5000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvuru yapmak için banka şubelerine gitmeniz yeterli olmaktadır. Kimliğiniz ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra 36 ay vadeli düşük faizli kredi alabileceklerdir.