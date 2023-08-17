Temmuz ayında alınan kararla emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı. Yapılan zam, emekliler için yeterli olmadı. Ekonomik şartların zor olduğu bir dönemde emekliler, daha fazla tutarda zam bekliyor. Emekli maaşlarına yeniden zam yapılması gerekliliği, MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından dile getirildi. Bunun yanı sıra pek çok lider de emekli maaşlarına yapılan zammın revize edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada deprem bölgesine yönelik çalışmalara öncelik verildiğini, emeklilere bütçe şartlarına en uygun zammın yapıldığını söyledi. Aynı zamanda bütçe koşullarının iyileşmesi halinde yeniden düzenleme yapılacağı sinyali de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam için yıl sonunu işaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emekli maaş zammı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

“GEREKENİ YAPACAĞIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşı ile ilgili yapılacak düzenleme için çalışmaya başladıklarını söyledi. Işıkhan: “"Tüm imkânlarımızı zorlayarak gerekeni yapacağız." dedi.

Işıkhan, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan talimat aldıklarını ifade etti. Bu şekilde çalışmaya başladıklarını söyledi. Işıkhan, bu güne kadar emeklilerin taleplerine duyarsız kalmadıklarını söyledi. Bundan sonra da taleplere kayıtsız kalmayacaklarını açıkladı. Gerekenin yapılacağının altını çizdi.

EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zammın oranı %25’dir. Ancak memurlara 8077 TL seyyanen zam verilmesi, memur emeklileri ile çalışanlar arasında ciddi bir maaş farkı oluşmasına neden oldu. Öte yandan en düşük emekli maaşında bir artış meydana gelmedi. En düşük emekli maaşı 7500 TL olarak ödeniyor.

Emekliler, 8077 TL memur zammının kendilerine de verilmesini istiyor. Ayrıca en düşük emekli maaşının da artırılması talep ediliyor. Emekli maaşı ile ilgili yeni düzenlemelerin Ekim ayında başlayacağı düşünülüyor. Ekim ayında Meclis’in açılması ile emekli maaşları görüşülecek. Böylece emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağına karar verilecek.