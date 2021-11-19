PTT üzerinden yeni bir kampanya duyurusu geldi. PTT üzerinden nakit ihtiyacı olan emeklilere 40 bin TL nakit imkanı sağlanacak. PTT yaptığı bu kampanya da son dakika olarak yeni bir haber verdi. Emekli olan kişilere verilecek olan bu destek kampanyasında başvuru yapacak olan kişilere anında sonuç verilecek. PTT üzerinden emekli kredisi almanız yeterli olacaktır. Banka Aktifbank olarak sizlere kredi imkanı tanırken, PTT şubelerine gidecek zamanı olmayan kişilere de banka SMS ile veya internet üzerinden kredi imkanı sunmaktadır.

Emekli Maaşıyla Zor Geçinenlere PTT Üzerinden 40.000 TL Nakit Desteği Var haberi ile PTT kendi internet sitesi üzerinden duyuru yaptı. 40.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak verilecek bu destek kredi paketinde onay alan kişiler aynı gün içinde kredi kullanabilecekler.

PTT Emekliye Nakit Ödeme Şartları...

PTT Üzerinden nakit ödeme şartları belli oldu. PTT Aktifbank üzerinden yeni bir kampanya başlattı. Uygun faiz oranları ile hemen sizlere PTT aktifbank kredisi verilecek. PTT üzerinden emekli maaşı alıyorsanız, banka şartlarına uygunsanız PTT şubeleri üzerinden hemen başvuru yapabilir ve bu başvuru sonrasında ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. PTT emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, PTT emekli maaşı almıyorsa, PTT'ye emekli maaşını taşıdıktan sonra kredi kullanabilir.

SMS ile başvuru yapmak isteyenler içinde Aktifbank 3050 numarasına mesaj atılarak kredi imkanı tanıyacak. PTT Emekli kredisi için PTT yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı yazarak 3050 numarasına gönderin. Aktifbank kredi değerlendirmesini yapacak ve sizlere ne kadar kredi onayı verdiğini, en fazla vade oranını ve kulllanacağınız faiz oranını söyleyecektir.

PTT emekli kredisi için ayrıca banka resmi internet sitesi üzerinden işlem yapılmaktadır. PTT emekli kredisi kampanyasına katılmak için nkolaykredi.com.tr adresine giriş yapabilir ve bu bankadan kredi başvuru formunu doldurarak hemen sonuç alabilirsiniz. PTT üzerinden verilen bu kredilerde 36 ay vade yapılıyor. 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan kişiler ilk taksit ödemelerinde dilerse 3 ay erteleme yapıyor. Eğer banka şubelerine veya PTT şubelerine gidecek zamanınız yoksa, bankadan hemen onay alabilir ve ev, iş adresinizde kredi kullanımı yapabilirsiniz.