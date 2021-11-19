QNB Finans bank’tan Tüm Müşterilerine Hediye! Size de Gelmiş Olabilir!

QNB Finansbank Harcamalarınıza destek veriyor. Her katılana 100 TL hediye…

Hemen hemen herkes bankacılık ürünleri kullanarak ihtiyaçlarını gideriyor. İsteyen kredi çekiyor, isteyen ise kredi kartı alarak alışveriş yapıyor. İsteyen ise birikimlerini mevduat hesabında değerlendirme imkânı buluyor. Teknolojinin gelişimine bağlı olarak bankaların müşterilerine sunduğu hizmetler de değişiyor. Hizmet yelpazesi genişleyerek daha fazla kişilere ulaşılıyor. Dolayısı ile bankaların piyasaya sürdüğü ürünler de fazlaca tercih konusu oluyor.

Bankaların piyasaya sürdüğü ürünlerde ortaya çıkan talebin artışı sonuç olarak rekabeti ön plana çıkarıyor. Rekabet ortamında bir adım önde olmak isteyen bankalara kendilerini göstermek için her türlü kampanyaya imza atıyor.

Düzenlenen kampanya ve promosyonlar ile müşterilerinin dikkatlerini üzerlerine çekmeye çalışıyor. Bazı bankalar faiz oranlarını düşürürken, bazılara sunulan vadelerde uzatımı tercih ediyor. Bir takım bankalar ise hediye puan vererek müşterilerinin dikkatini çekmeyi yeğliyor. Bu bankalardan bir tanesi de QNB Finansbank’tır.

Banka otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilerine 100 TL hediye para puanı veriyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen kişiler kredi kartı veya vadesiz mevduat hesapları üzerinden 18 Kasım ile 30 Kasım tarihlerinde otomatik fatura ödeme talimatı vermesi yeterli oluyor. Bu şartı gerçekleştirenler talimat başı 50 TL olmak üzere 100 TL ye kadar hediye puan kazanma şansına sahip olacak.

18 Kasım -30 Kasım tarihlerinde geçerli olan kampanya ile CardFinans kredi kartı yada vadesiz hesabın olması durumunda her yeni otomatik fatura talimatı için geçerliliğin koruyor. Bu süre zarfında iptal edilerek tekrar verilecek talimatlar için geçerli değil.

Kampanyanın geçerliliği için kredi kartından ödül kazanmak adına verilen talimatlı faturanın 31 Mart 2022 tarihine kadar en 1 kez ödenmesinin yanında 29 Nisan 2022 tarihini kapsaması gerekiyor

Verilen otomatik fatura talimatları için 30 Aralık tarihine kadar ilgili faturanın ödenmesi şartı bulunmakta. Kazanılan puanlar ise 30-31 Aralık tarihinde CardFinans ve kredi kartı ile verilen talimatlar için geçerli olacaktır.