Emekli Maaşınızı Denizbank, Akbank, Ziraat Bankası ve PTT'den Alanlara 80.000 TL Ödeme Yapılıyor!

Emekli maaşını Denizbank, Akbank, Ziraat Bankası ve PTT üzerinden alan tüm vatandaşlara, şartsız bir şekilde, masrafsız 80000 TL 24 ay vadeli, Emekli Kredisi kullandırılacağı açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte, Denizbank, Akbank Ziraat Bankası ve PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm kişiler, 80000 TL kredi ödemesi alarak rahat bir nefes alabiliyor. Başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kredi ödemelerinde 4 banka tarafından da işlem yapmak için emekli maaşınızın başvuru yapacağınız banka üzerinden alınması istenmektedir. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemeleri yapılmaktadır.

DENİZBANK EMEKLİ KREDİSİ

Demirbank üzerinden emekli maaşı bak şurası yaparak emekli kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar, 80000 TL kredi ödemesi almaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini hemen yapabilmektedirler. Emekli maaşınızı, Denizbank üzerinden alıyorsanız, Denizbank, mobil uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan kredinizi hemen aynı gün içinde kullanıma sunulur.

AKBANK EMEKLİ KREDİSİ

Akbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşların Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan kredim ne kadar olacağını hemen görebilecekler. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda, onaylanan tutarı, şubelere gitmeden hesaplarınızı yatırabilirsiniz. Emekli maaşınızı, Akbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu ayrıca banka şubeleri üzerinden de sadece kimliğinizle birlikte yapabiliyorsunuz.

ZİRAAT BANKASI VE PTT KREDİSİ

Emekli maaşını Ziraat Bankası ve PTT üzerinden alan vatandaşlar, 80000 TL kredilerde gelir belgesi vermeden düşük faiz oranları ile birlikte kredi işlemleri yapılmaktadır.

Ziraat Bankası, başvurularını kendi banka şubeleri üzerinden aldığı gibi, ayrıca, Müşteri Hizmetleri ve banka internet sitesi üzerinden de kredi başvurularını almaktadırlar.

Emekli maaş hesabınız eğer PTT üzerindeyse emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kredi kullanmak için PTT şubelerine gidebilir veya PTT şubelerine gitmeden cep telefonu üzerinden mesaj atarak da kredi kullanabilirsiniz. Ptt yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, PTT üzerinden kredi alabilirsiniz.