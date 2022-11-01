QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası uygun faizli kredi dönemi başlattı! 3 bankadan hemen ödenecek

QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden 100 bin TL ile 24 ay vadeli uygun faizli kredi dönemi başladı, resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bağlanacak olan tüm vatandaşlar ile birlikte kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm kişilerin bireysel müşteri olması, bankalar tarafından istenmektedir. Kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebilecek ve bu bankalar üzerinden diledikleri zaman kredi işlemlerini yaparak uygun faizlerle kredi kullanabileceklerdir.

QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden sizlerde uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek, şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Cep telefonları üzerinden SMS atarak artık bankalardan ne kadar kredi onay alacağınız görülmektedir. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, hemen ne kadar onay aldığınızı bu üç banka üzerinden de istediğiniz zaman öğrenebilirsiniz.

BAŞVURU

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirmek için bankanın müşterisi olmanız gerekiyor. QNB Finansbank Mobil uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen kredi onayı alabilir ve onaylanan bu tutarı hesabınıza yatırabilirsiniz. SMS ile bu banka üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise TC kimlik numaralarını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte bankadan kredi kullanabilmektedir.

Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak yazıldıktan sonra 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ise Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Yapılacak olan kredi başvurusu sonrasında onaylanan kredilerin yakın banka şubesinden kimlik ve gelir belgesiyle birlikte kullandırılmaktadır.

Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar ise şubelere gitmeden işlemlerini internet sitesi üzerinden ve Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden 7 24 yapabilmektedir. Garanti bankası üzerinden yapılacak olan başvurularda başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde kredi işlem sonucu verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da hemen kullandırılacaktır. Garanti Bankası, resmi internet sitesine girerek güncel kredi, fail arandı, ondan yararlanabilir ve nekadar onay alacağınızı hemen görebilirsiniz.