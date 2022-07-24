Emekli maaşını Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden alan vatandaşlara maaşın 20 katı kadar ihtiyaç kredisi verilecek...

Emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek nakit kullanacak olan vatandaşlar için 36 ay vadeli Kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Emekli maaşı almış olduğunuz banka üzerinden maaşınızın 20 katına kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve bu Kredi kampanyasını sadece Ziraat Bankası ve Vakıfbank düşük faiz oranları ile birlikte yapacaktır. Emekli maaşınızı bu iki kamu bankasından bir tanesinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirecek bankadan kredi kullanabilirsiniz.

Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek isteyen vatandaşların kredi imkânından faydalanabilmeleri için aynı gün içinde ihtiyaç kredisi almaları gerekiyor. Emekli maaşı hesabınız üzerinden daha önce başvuru yaptıysanız Kredi başvurusunu yaparak daha yüksek limitlerde kredi kullanıp hem borçlarınızı kapatabilir hem de yerine yeni bir ihtiyaç kredisi açabilirsiniz.

Başvurular nasıl yapılır?

Nakit ihtiyacı olan kişiler için ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sunulmaktadır. Başvuru yapacak olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirirken 50.000 TL ve üzerindeki kredilerde 24 ay vadeli olarak Kredi imkanı sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar Kredi başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamasını kullanabilir ve bankalar üzerinden kredi imkânından faydalanabilirler. En yakın banka şubesine giderek de sadece kimliğinizle birlikte gelir belgesiz olarak Kredi kullanabilirsiniz.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası veya Vakıfbank şubelerine taşımanız durumunda sadece sizlere ihtiyaç kredisi verilmeyecek. Banka 10.000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı başvurusu yapan vatandaşların hesaplarını artı para olarak yükleme yaparken emekli maaşını kamu bankasına taşıyan kişilere 750 TL emekli promosyonu da verilmektedir. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere ihtiyaç kredisi haricinde düşük faiz oranları ile birlikte konut kredisi ve taşıt kredisi imkanı da sunulmaktadır. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yapabilirsiniz.