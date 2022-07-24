Son Dakika Haber Geldi, TC Kimlik Numarasına Göre Sıralı Bir Şekilde 20.000 TL Ödeme Olacak...

T.c kimlik numarası üzerinden 20.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için yeni bir kampanya paketi hazırlandı ve bu kampanya paketi ile birlikte acil ihtiyaçlarınız verilecektir. T.c kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların 20.000 TL'ye kadar almış oldukları bu ödemeler ile birlikte başvurularını gerçekleştirerek Kredi kullanabileceği Haberi geldi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu yaparak hızlı bir şekilde bankalar üzerinden 20.000 TL kredi kullanabilecek ve kredi puanı uygun olan vatandaşlar düşük faizli olarak bu ihtiyaç kredisini hemen kendi hesaplarına yatırabilecek. Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılacak olan kişiler isterlerse cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru yapabilmektedirler.

Son dakika haberi

T.c kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi alma imkanı sizlere sunulmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşların banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebileceğini söylemek istiyoruz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bireysel t.c kimlik ve aylık geliri yazarak bu mesajı 44 11 numarasına gönderebilirsiniz. 44 11 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verir ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri de mesaj ile gönderir. Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirip kredi onayı almanız durumunda banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verecek ve kullanmak için en yakın banka şubesine davet edecektir.

Akbank üzerinden başvuru yapmak oldukça basit

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için SMS ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken ayrıca kendi bankasında hesabı olan vatandaşları da Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi imkanı sağlamaktadır. Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurunuzu kolay bir şekilde yapabilecek onaylanan krediyi de İstediğiniz zaman hesabınıza yatırabileceksiniz.

Akbank SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız ve t.c kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılarak kredi onayı almak istiyorsanız cep telefonunuzu Mesaj kısmına Kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak 44 25 numarasına gönderin.