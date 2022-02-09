Emekli Maaşını Ziraat Bankası Üzerinden Alan Kişileri İlgilendiriyor! Emekli Maaş Hesabınıza Nakit Yatıyor

Son dakika haberi Ziraat Bankası üzerinden geldi. Ziraat Bankası emekli maaşıyla geçinen kişilere nakit imkanı sağlamaya devam ediyor. Ev ihtiyaçları veya borç kapatmak için emekli maaşı üzerinden nakit alacaklara Ziraat Bankası hemen destek veriyor. Ziraat Bankası acil ihtiyacı olan emekliler için başvuru yaptırıyor. Sizlerde emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hemen sonuç alabilirsiniz. Ziraat Bankası özellikle emekli olan vatandaşlara sürekli olarak güncel nakit kampanyaları yapmaya devam ediyor.

Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşların en çok tercih ettiği banka oluyor. Emekli maaşı üzerinden özellikle ihtiyaç kredisi kullanacaklara yüksek limitli kredi onayı veriyor. Düzenli olarak hesabınıza yatan maaşlarınıza karşılık Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi olarak sizlere düşük faizli nakit kredisi vereceğini duyurdu. BAnkaya yatan maaş sonrasında hemen başvurunuzu yapabilecek ve ihtiyacınıza göre nakit kullanacaksınız.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi

Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi alacak olan kişilere banka 5 dakika içinde kredi sonucu veriyor. Ziraat Bankası uygun faiz oranları ile vereceği bu kredilerde başvuru yapan emekliye hemen destek verecek. Ziraat Bankası nakit kampanyasına katılmak isteyenler için yaptığı bu kampanyada emekli maaşını kendi bankasından alma şartını sunuyor.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı almıyorsanız maaşınızı bu bankaya taşıyarak da kredi alabilirsiniz. Ziraat Bankası nakit kredisi kullanacak olan kişilere ayrıca 5000 TL'ye kadar da gelir belgesiz imkan sağlayacak. Ziraat Bankası 1.58 faiz oranları ile verdiği 5000 TL nakit kampanaysında 36 ay vade ile geri ödeme olanağı sunuyor sizlere. Buna göre de aylık 193 TL ödeme yapmış oluyorsunuz.

Ziraat Bankası yaptığı bu kampanyada ayrıca kişilerin kredi ödemelerinde ilk taksit için 3 ay erteleme yapıyor. Ayrıca kredi taksitlerini aylık değil 2 aydan 2 aya veya 3 aydan 3 aya da ödeme oluşturabiliyorsunuz. Nakit imkanı olan kişiler bu kredilerin başvurularını internet sitesi üzerinden veya internet bankacılığı üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek yapabileceklerdir. Başvuru yaptığınızda sizlere 5 dakika içinde kredi sonucu gelecek ve bu sonuca göre kredinizi hemen hesabınıza yatıracaksınız.