Garanti Bankası Muslukları Açtı, Bireysel Ticari Emekli Olan Kişilere 150.000 TL Ödeyecek

Garanti Bankası Şubat ayı içerisinde yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte vatandaşlara 150 bin TL'ye kadar hem ihtiyaç hem de borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere yardımcı olacak bankaların başında gelen Garanti Bankası düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara Kredi imkanı sağlanıyor. Garanti Bankası internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında başvurular alınmaya başlandı. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Garanti Bankası şubeleri ve Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden de işlem yapabileceksiniz.

150.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olması durumunda kredi onayı alacağının haberi verildi. 150.000 TL'ye kadar acil nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka kredi politikalarına uygun olması durumunda 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli Kredi seçeneklerinden bir tanesini seçerek 3 ay ertelemeli kredi kullanabilir.

Kredi kullanabilecek olan kişinin banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda gelir belgesiz olarak Kredi olacağını söylemek istiyoruz. Emekli olan vatandaşların ise emekli maaşları Bu bankada değil dize Bankaya maaş taşıma karşılığında Bankası yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve diğer bankalardaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarını kapatan borç transferi kredisi imkanından faydalanılacak.

Başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın Garanti Bankası şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte gidebilir veya bu bankada bir hesabınız var ise bankanın internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup Kredi başvurusunu tamamlayabilirsiniz. Yapılan başvurular sonrasında t.c. kimlik numaranız üzerinden kredi puanı sorgulaması yapılacak ve ne kadar kredi onayı alacağınız sizlere söylenecektir. Kredi ödemelerini düzenli olarak yapan vatandaşlar bankadan sıkıntısız bir şekilde ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanılabiliyor.