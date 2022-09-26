Emekli maaşını Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden alan herkese 250.000 TL kredi verilecek

Emekli maaşı alan vatandaşlar kamu bankaları üzerinden emekli maaşını alıyorlarsa maaş taşıma işlemlerini yapmadan yüksek limitte krediler kullanabiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank bir Halkbank yeni yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusu ile birlikte vatandaşları aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanarak Kredi imkânlarından faydalanabilecekleri kredi kampanyalarını açıkladı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olması durumunda 250 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli Kredi vereceğini duyurdu.

Emekli maaşında kredi

Emekli maaşı alan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını yapmak için en yakın banka şubesine giderek işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilir. Emekli maaşını alan vatandaşlar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa şubelere gitmeden ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin emekli maaşlarına göre belirlediği limitlerde kredileri hesaplarını yatırmaktadır.

Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız 50.000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturulmanız durumunda 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki kredilerde sadece 24 ay vadeli Kredi kullanabilirsiniz.

100.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerimi gerçekleştirmek isteyen vatandaşların Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanarak ihtiyaç kredisi alabilmeleri için 12 ay vadeli Kredi alabileceğini söyleyebiliriz. 100.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 3 ay ertelemeli olarak da bu kredileri kullanabiliyor ve 12 ay vadeli kredileri hesaplarına yatırabiliyor.

50.000 TL'ye kadar olan kredilerinizi internet bankacılığı üzerinden kullanabilirken 50.000 TL üzerinde kredi başvurunuzu emekli maaşı almış olduğunuz banka şubesine giderek bizzat kendiniz başvuru yapmanız gerekmektedir.