11 haneli TC kimlik numarasına 97000 TL ödeme yatacak, 3 Banka birleşti...

11 haneli t.c kimlik numaranız üzerinden acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak 97.000'ye kadar kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. 97.000 Kredi kullanacak olan tüm vatandaşların acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak şartlara uygun olarak banka şubelerine gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebileceğini söylemek istiyoruz.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak acil kredi kampanyası dahilinde işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için aynı gün içinde Kredi ödemeleri yapılacak ve onaylanan bu krediler 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli olarak hesaplarınıza yatırılarak da kullandırılacaktır.

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecek olan bu banka üzerinden kredi işlemlerini yapacak olan tüm vatandaşlar en yakın şubelere giderek veya cep telefonları üzerinden SMS atarak da Kredi alabileceğini söyledi.

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen vatandaşlar acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorlarsa şubelere gitmeden işlemlerini yapmak için internet bankacılığı uygulamasını kullanması gerekiyor.

Bankanın internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara başvurularını gerçekleştirmeleri ile birlikte hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri yapılacak onaylanan bu krediler hesaplarınıza yatırılarak da aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvuru yapmak isteyen vatandaşların kredi şartları dahilinde aynı gün içinde Kredi ödemeleri yapabilmeleri için banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşlar nakit kredi almak için şubelere gitmeden internet bankacılığını kullanarak 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı alacaklarını görebilmektedirler.