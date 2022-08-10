Emekli Maaşını TEB, PTT, Burgan Bank ve Ziraat Üzerinden Alan Kişilere Müjde! Bu Bankalardan Ödeme Alma İmkanı Var!

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 4 banka üzerinden ödeme alma imkanı sunulacak. Ziraat Bankası başta olmak üzere PTT TEB Bankası ve Burgan Bank üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve emekli maaş hesabınız üzerinden istediğiniz zaman nakit kullanabileceksiniz. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere bankalar hızlı bir şekilde sonuç verecek mi emekli maaşlarını bankalara taşımanız durumunda sizlere düşük faiz oranları ile birlikte ödemeler verilmektedir.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru:

Ziraat Bankası üzerinden nakit başvurusunda bulunacak olan kişilere banka şubelerine giderek banka internet sitelerine giderek veya bankanın mobil uygulamalarını kullanarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmakta. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olacak şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Devlet bankası olan Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi imkanı sunuyor.

PTT Emekli kredisi:

Ptt üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, en yakın PTT şubesine giderek veya bankanın SMS servisini kullanarak hemen işlem yapabilir ve PTT, emekli kredisi hesabına yatırabilir. Sms ile başvuru yapmak için PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı 30 50 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.

TEB kredi başvurusu:

TEB üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu emekli maaşını bu bankadan almaları durumunda işlemlerin hızlı bir şekilde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabiliyor. Banka internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda ön şartları uygun olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirilmektedir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak için TC kimlik numaranızı 44 66 numarasına gönderebilirsiniz.

Burgan BANK Emekli Kredisi:

Emekli maaşını Burgan Bank üzerinden alan vatandaşlarda kredi kullanabiliyorlar 100 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli, sizleri işlem yapacak olan bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde sonuç alabilecek onaylanan tutarı aynı gün içinde hesabınıza yatırarak görebileceksiniz. Emekli maaşını bu bankadan alan vatandaşlara ayrıca kredi kullanmaları durumunda diğer bankadaki olan borçlarında kapatan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilmektedir.