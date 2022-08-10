2 Ay İçinde Yapı Kredi Bankası'na Başvuru Yapan 19 Yaş Üzeri Vatandaşlar! ATM ve Online Kanallardan 75000 TL Ödeme Alın...

Yapı Kredi Bankası, yeni yapmış olduğu kampanyada 75000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunu 60 gün içerisinde yapacak olan vatandaşlar için aynı gün içinde ödemeleri yapacağını ve düşük faizli, gelir belgesiz kredi kullanacağını açıkladı. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin son zamanlarda tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelen yapı Kredi Bankası üzerinden, işlemlerinizi gerçekleştirerek, 19 yaş üzerinde olmanız durumunda bireysel tüketici kredisi kullanmanıza imkan sağlanacaktır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere aynı gün içinde onay verileceği ve banka kredi puanına göre de faiz oranlarından yararlanacağı açıklandı. Özel bankalar üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, 75000 TL'ye kadar ATM'ler üzerinden de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olmanız durumunda kredi puanınızın da 1400 ve üzerinde olmasıyla birlikte cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da bu bankadan kredi başvurusu yapmanız mümkün olmaktadır.

Yapı Kredi Bankası, 75000 TL, Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Özel bankalar üzerinden yapılacak olan kampanyalarda şartlara uygun olan vatandaşlar, 24 ay vadeli 75000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanabiliyor. Yapı Kredi Bankası şubelerine gidin kimlikleriniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilir, banka gerekli duyması durumunda da sizlerden gelir belgesi temini isteyebilir. Başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra başvurunu yapacak olan bireysel müşteri temsilcisi sizleri ne kadar kredi onayı aldığını söyleyecek ve aynı gün içinde hesabınıza para ödemesini alabileceksiniz.

Nakit başvurusunda bulunacak olan vatandaşların Yapı Kredi Bankası üzerinden yapacakları işlemlerde 75000 TL'ye kadar kredileri, ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak de verilebilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik ve aylık gelir yazarak, 44 11 numarasına bu mesajı gönderin. Nakit kredi kullanacak olan kişiler, 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilecek ve onaylanan kredi tutarını, hemen görecek webos kredide banka şubeleri üzerinden istedikleri zaman kullanabileceklerdir...