Emekli Maaşını Şekerbank, Akbank ve Ziraat Bankası Üzerinden Alanlar Dikkat! 100.000 TL Borcunuz Varsa...

Emekli maaşınızı, Şekerbank, Akbank ve Ziraat Bankası üzerinden almanız durumunda ve bankalara ihtiyaç kredisi borcunuzun olması durumunda sizlere 100000 TL'ye kadar ödeme verileceği haberi geldi. Emekli maaşını, Şekerbank, Akbank ve Ziraat Bankası üzerinden alacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden de internet siteleri ve müşteri hizmetleri numaraları üzerinden bu bankaların kredi kampanyalarını katılabileceği haberi geldi. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında işlemlerini gerçekleştirerek, 24 ay vadeli 100000 TL kredi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır.

ŞEKERBANK

Emekli maaşını, Şekerbank üzerinden alan vatandaşlar başvurularını sadece banka şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte yapabiliyor ve diğer bankadaki olan güncel kredi kartı ile birlikte ihtiyaç kredisi borçlarını kapatabiliyorlar. Emekli maaşınız eğer bu banka üzerinde değilse, maaş, taşıma işlemlerini yaptıktan sonra ilk maaşınızı almanız ile beraber, Şekerbank üzerinden 100000 TL 24 ay vadeli borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.

AKBANK

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşların şartlara uygun olmaları durumunda işlemlerin hızlı bir şekilde yapabilecekleri kampanya hazırlandı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 100000 TL borç kapatma kredisi sadece banka şubeleri üzerinden verilmektedir. Banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli 50000 TL kadar da kredi imkanı sağlanıyor.

ZİRAAT BANKASI

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, maaş hesapları üzerinden diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak için borç kapatma kredisi kullanabilmektedir. Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, kredi alacak olan vatandaşlara 90 gün ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak istiyorsanız sizlerde Ziraat Bankası şubelerine giderek kimliğinizle birlikte emekli maaş hesabınız üzerinden alabileceğiniz, kampanyaya katılabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında onay alacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenir ve kredi kullanabilirler.