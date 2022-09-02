12 ile 36 Ay Vadeli Kredilerde Rekor Başvuru! İhtiyacı Olana Onay Veriliyor!

12 ve 36 Ay Vadeli Kredilerde rekor başvuru, ihtiyacı olan vatandaşlar başvuru yaparak onay alabilir. Sizlerde ihtiyaç kredisi için başvuru yaparak 12 ay ile 36 ay arasında değişen vadelerdeki krediden faydalanabilirisiniz.

Bankalar tarafından verilecek olan ihtiyaç kredisi başvuruları başladı. Başvuruda bulunacak olan kişilere 12 ay ile 36 ay vadeli imkân tanınıyor. Düşük faiz oranları ile kullanılabilecek kredi için başvurunuzu yapabilirsiniz. Pandemi döneminde vatandaşlara düşük faiz oranları ile devlet destekli krediler veriliyordu. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar ve katılım bankaları da kredi desteği sağlayarak vatandaşı ekonomik açından rahatlatıyordu. Rahatlatan kampanyalara bankalar devam ediyor. Kampanya düzenleyerek 36 ay vadeye kadar kredi imkânı bulunuyor.

Bankalar, yapacakları kredi kampanyaları ile müşterilerine hızlı bir şekilde onay vererek kredi kullandırıyor. Son zamanlarda ön planda olan bireysel kredi başvurularında en çok tercih edilen vade 36 ay olarak ön plana çıkıyor. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, banka şubelerine uğramadan kredi başvurusu yapabilecek. Hangi bankalar üzerinden başvuru yapılacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz…

QNB Finans bank’tan Kredi Kampanyası

İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için tercih edilecek olan bankalardan bir tanesi Finans bank’tır. Banka üzerinden ihtiyaç başvurusu yapmak isteyen kişiler TC kimlik numaralarını 50 30 nolu numaraya göndererek başvurularını yapabilir. Kredi kullanmak için mesaj atıldıktan kısa bir süre sonra kredi bilgilendirmesi yapılır. Atılacak mesaj ile en fazla 75 bin lira tutarında kredi alınırken, banka şubesine gidilerek 100 bin lira tutarında kredi kullanılabilir.

Ziraat Bankası Kredi Kampanyası

Ziraat Bankası üzerinden başvuruda bulunacak olan kişiler, 36 ay vadeli kredi kullanabilecek. Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi veriyor. Banka üzerinden başvuruda bulunmak isteyen en yakın banka şubesine gidilerek başvuru yapılabildiği gibi internet üzerinden da başvuru yapılabilir. Emekli olan banka müşterileri daha uygun faiz oranları ile kredi notu düşük olmasına rağmen onay alabilecek.