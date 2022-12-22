Emekli maaşını bankamatik üzerinden alan kişilere 20.000 TL ödeme yapıldı

Emekli maaşı hesabı üzerinden Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan yeni ödemelerde nakit kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte ödenecek. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için hemen aynı gün içinde Kredi alacak olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hemen aynı gün içinde verilmektedir. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden kendi bankasından emekli maaşı alan ve bankamatik kartı kullanan vatandaşlara kendi mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri halinde ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı.

Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası üzerinden alan vatandaşlar bireysel tüketici kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmeleri halinde Yapı Kredi Bankası üzerinden verilen emekli kredilerinden faydalanabilir 20.000 TL kredi kullanması durumunda 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Yapı Kredi Bankası üzerinden 20.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde Kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirirken 5 dakika içerisinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere son dakika olarak da düşük faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri verileceği açıklandı.

Yapı Kredi Bankası banka hesabı olan vatandaşlar mobil uygulama üzerinden 7/24 kredi başvurusunda bulunabiliyor. Yapı Kredi Bankası banka hesabı olan vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda şubelere gitmeden işlemlerini Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden yapabildikleri gibi ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak da istedikleri zaman Başvuru gerçekleştirebiliyor.

Emekli maaşı Yapı Kredi bankası'nda olan vatandaşlar bireysel t.c kimlik emekli maaşını ve doğum tarihini aralarda boşluk bırakarak yazdıktan sonra 44 11 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak.