Emekli Maaşı Bankadan Alanlara 100.000 TL Nakit Ödemesi Kesinleşti!

Emekli maaşınızı bankalar üzerinden alıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan kişilere 100.000 TL'ye kadar Ziraat Bankası ve PTT üzerinden kredi imkanı sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası ve PTT üzerinden emekli maaş alan vatandaşlara verilecek olan 100000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, en fazla 24 ay vadeli olarak kredi imkanından faydalanıyor. Emekli maaş hesabı üzerinden yapılacak olan bu başvurularda 50.000 TL'ye kadar kredi onay alırsanız bu sefer 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturmanız mümkün olmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, PTT üzerinden SMS atabilir ve PTT, emekli maaşı, müşterisi olan kişiler gelir belgesiz olarak yüksek limitli krediler kullanabilirler.

Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emekli nasıl başvuru yapabilir?

Emekli maaşınızı PTT şubelerinden almıyorsanız ilk olarak emekli maaşınızı PTT'ye taşımanız ve ilk maaşınızı buradan çekmeniz gerekiyor. Emekli maaşımı bankadan olan vatandaşlara 750 TL emekli promosyonu ile birlikte ilk maaşını aldıktan sonra 100000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borç kapatma kredisi imkanı da sağlanmaktadır. Sms ile bu banka üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 3050 numarasına bu mesajı gönderip aktif Bank kredi kampanyasına katılın. Yapılacak olan başvurular sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşlar, aynı gün içinde kredi sonucunu öğrenecek, onaylanan tutarı, PTT şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte emekli maaş hesabı üzerinden alabilecektir.

Ziraat bankası emekli kredisi kampanyasına başvurular başladı!

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alacak olan vatandaşlara banka şartlarına uygun olmaları durumunda 36 ay vadeli 50000 TL, 50000 TL üzerindeyse 24 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız, sizlerde başvurunuzu internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, emekli maaşı, müşterilerine yapmış olduğu bu kampanyada kendi bankasından maaş alan vatandaşların şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecekleri internet bankacılığı, İhtiyaç Kredisi kampanyasını da emekliler için vermektedir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, bu 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar verilen bu kredi kampanyalarına katılabilir ve internet üzerinden kredi kullandığınız için düşük faizlerden yararlanabilirsiniz.

Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler başvurularını gerçekleştirerek banka üzerinden hızlı bir şekilde sonuç alıyor. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız, ayrıca, 750 TL'ye varan emekli promosyonunda alabilmeniz mümkün olmaktadır. Bankaların resmi internet sitelerine girerek, diğer tüm kredi kampanyalarına göz atabilir, kredi faiz oranlarını öğrenerek, işlemlerinizi buradan da yapmanız mümkün olur. Emekli maaşı kredisi kullanacak olan vatandaşların bankalardan dolayı icralık avukatlık bir durumları yoksa, başvurularını aynı gün içinde yaparak yeni şube yetkisinde kredi onayı alabilmektedirler.