TC Kimlik Numarasıyla Başvuru Yapanların Hesapları Coştu! 50.000 TL'ye Kadar Kademeli Ödeme

Tc kimlik numarası üzerinden, 50000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar için 36 ay vadeli kredi kampanyası başlatan Garanti Bankası ve Akbank, yapmış oldukları bu kampanya duyurusu sonrasında kredi onayını hızlı bir şekilde vereceğini açıkladı.

Garanti Bankası ve Akbank üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, şartlara uygun olması durumunda hemen işlemlerini gerçekleştirerek, bu banka üzerinden kredi alabilmektedir.

50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri hemen alabilmektedirler. 50000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olması durumunda ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak bu kredileri hemen alabilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek olan bu bankalar banka kredi puanı yüksek olması durumunda ve bireysel müşteri olması durumunda işlem yaparak, kredi onayı imkanı sunmaktadır.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler kredi şartlarına uygun olması durumunda, şubelere gitmek, nerede, gerek kalmadan internet bankacılığı ve internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir.

Garanti Bankası kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda sigortalı olarak çalışıyorsa da son işyerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda banka üzerinden kredi imkanından faydalanabilmektedir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olması ile birlikte ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapılacağı haberi geldi. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu nakit kredi kampanyasından şartlara uygun olarak ilk kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlara hemen işlem yapılarak kredi imkanı sunulmaktadır. Garanti Bankası şubelerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, sadece kimliğinizle birlikte ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, hem SMS'le hem de internet bankacılığı üzerinden kredi kullanabiliyor. Kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndererek banka üzerinden kredi başvurusunu yapın. Akbank, hesabınız varsa aktob şubelerine gitmeden kredi kullanabilmeniz için direkt uygulamasını cep telefonunuza indirmeniz gerekmektedir. Akbank Direkt cep telefonu numarasına indiren vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa banka şubeleri üzerinden işlemlerini hızlı birşekilde yapabilirler. 444 25 25 numaralı cep telefonu numarası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilir ve sorgulamasını, müşteri hizmetleri aracılığı ile hemen yapabilirsiniz.