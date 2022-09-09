Emekli Maaşı Alanlar! Sizin İçin Haber Var, 10.000 TL Ek Ödeme Verilecek...

Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada 10.000 TL'ye kadar ek ödeme verileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında 10.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucu verilecek ve onaylanan tutar kadar krediler aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak da kullandırılacaktır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek kredi alabileceğiniz bu kampanyalarda 10.000 TL kredi ödemesi almak isteyen vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu vererek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak istiyorsunuz banka kredi şartlarına uygun olarak aynı gün içinde hesaplarınızı ödemeler yatırılmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar daha önce banka üzerinden kredi kullandıysa 10.000 TL 36 ay vadeli gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için şubelere gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında Kredi kullanacak olan kişilere aynı gün içinde destek ödemeleri verilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek eğer 10.000 TL nakit kredi kullanmak istiyorsanız şubelere giderek işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalardan faydalanabilmek için maaş müşterisi olmanız şarttır.

Emekli maaşınızı eğer Garanti Bankası Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden emekli maaşı almış olduğunuz banka şubesinden Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sadece kamu bankaları değil özel bankalar tarafından da hazırlanan bu kampanyalardan faydalanacak olan tüm vatandaşlara aynı gün içinde destek kredi ödemeleri verilmektedir.