PTT ve 1 Özel Bankadan Kredi Skoru Düşük Olanlara Müjde Geldi, Son Dakika...

PTT ve Garanti Bankası üzerinden banka kredi puanı düşük olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirecek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan kişiler 50.000 TL gelir belgesiz kredi puanı düşük olsa bile kredi onayı alabiliyor. PTT ve Garanti Bankası üzerinden yapılacak olan bu kampanyalarda özellikle emekli maaşını bankalara taşıyan kişileri daha yüksek limitlerle de ihtiyaç kredisi imkanı sunulacağı da duyuruldu.

PTT kredi başvurusu nasıl yapılır?

PTT kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi almak istiyorlarsa cep telefonları üzerinden mesaj atarak da başvurularını gerçekleştirebiliyor. Banka kredi puanı düşük olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa şubelere gitmeden hızlı bir şekilde başvurularını aynı gün içinde hesaplarına yatırarak kullanabilmektedir. 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan kişiler PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermesi yeterli olacaktır.

Garanti Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi almak istiyorlarsa en yakın banka şubesine kimlikleri ile birlikte giderek başvuru yapması gerekiyor. Banka kredi puanı düşük olan vatandaşlar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa Garanti Bankası şubeleri üzerinden yapacakları işlemlerde Genel müdürlük tarafından kredi onayı alacakları için internet üzerinden başvuru yapmaması istenmektedir. En düşük faiz oranlarından yararlanabileceğiniz bu Kredi kampanyalarından faydalanmak için şartlara uygun olarak Kredi kullanabilirsiniz.