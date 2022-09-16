Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! 3 gün içinde başvuru yapmanız gerekiyor...

Emekli maaş alan vatandaşlar için Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası Akbank ve Denizbank, 3 gün süre kaldığını ve gelir belgesiz olarak 50000 TL'ye kadar sizlere ihtiyaç kredisi kullandıracağını açıkladı. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ile birlikte emekli maaşı almayıp kredi notu yüksek olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda bu bankalar üzerinden diledikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda 90 gün ertelemeli olarak sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır.

Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası Akbank ve Denizbank, yapmış olduğu, emekli kampanyasında 50000 TL kadar sizlere gelir belgesiz olarak kredi imkanı sağlarken, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere banka şubelerine gitmeden mobil uygulamalar üzerinden de emekli kredisi vereceğini açıkladı.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler, şubelere giderek kimlikleriyle birlikte veya bankanın mobil uygulamasını kullanarak 3 gün içerisinde 50000 TL krediye hemen hesaplarına yatırabiliyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşların şartlar dahilinde aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırarak, 36 ay vadeli kredi alabileceği haberi verildi.

YAPI KREDİ BANKASI

Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası üzerinden alan vatandaşlar şubelere gitmeden işlemlerini yapmak istiyorlarsa hemen aynı gün içinde banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisini Mobil uygulama üzerinden kullanabiliyor. Sms ile emekli kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yaptırabilmektedir.

AKBANK VE DENİZBANK

Akbank ve Denizbank üzerinden 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler, mobil uygulamalar üzerinden ve banka şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, 36 ay vadeli kredi alabilir. Akbank Direkt uygulaması ve Denizbank, mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurularda haftasonu olsa bile sizlerin kredi sonucu belirlenir ve onaylanan krediler, hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak kullandırılmaktadır.