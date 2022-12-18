Emekli Maaşı Alanlar 31 Aralık Tarihine Kadar Yeni Ek Ödeme Alacak! 3 Bankadan Duyuru Yapıldı ve Başladı!

Emekli maaş hesabı olan vatandaşlar, 31 Aralık tarihine kadar nakit ödemelerinden faydalanabilecekleri kampanyalara katılarak, emekli maaş hesapları üzerinden ihtiyaç kredileri kullanabilmektedirler.

Emekli maaş alacak olan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyalarda maaş müşterisi olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte 3 banka üzerinden yeni bir kampanya açıklandı.

En düşük faiz oranlarından yararlanarak de kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde ödenecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaş alan vatandaşların tercih etmiş oldukları bankaların başında geliyor. Devlet bankası olmasından dolayı vermiş olduğu tüm ihtiyaç kredileri ile birlikte konut kredisi ve taşıt kredisi gibi ürünlerin de devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak vatandaşlara kredi imkanı sağlamaya devam ediyor.

Kamu bankaları üzerinden sizlerde işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi almak istiyorsanız, 31 Aralık tarihine kadar gerçekleştirilecek olan bu kampanyalara katılarak, 50000 TL'ye kadar kredi başvurunuzu bankaların mobil uygulamaları üzerinden yapabilirsiniz. Emekli maaş almış olduğunuz banka şubesine gitmeden internet şifresi oluşturabilir ve mobil uygulamalar üzerinden yapmış olduğunuz 50000 TL'ye kadar olan tüm kredi başvurularında, onay almanız durumunda, sizlerin hesabına, ödemeler yatırılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine, emekli maaşını taşıyarak daha yüksek limitlerde kredi kullanmak isteyen vatandaşlarda hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi kullanarak rahat bir nefes alabilmektedir.