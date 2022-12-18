Vakıfbank'tan Dev kredi kampanyası duyuruldu! Bankadan maaş alan, almayan maaşlarına göre kredi alacak

Kamu bankası Vakıfbank, yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte adından söz ettirirken, yeni yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte de ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı. Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda başvuru gerçekleştirmek isteyen bireysel müşterilerin maaş almaları durumunda daha düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilecekleri açıklandı.

Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyaları katılmak istiyorsanız, Vakıfbank, sizlere uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanı sağlamaktadır. Vakıfbank üzerinden 50000 TL kredi kullanmak isteyen bireysel müşterilerine emekli olmaları durumunda maaş müşterisi olması şartı ile kredi ödenirken sigortalı olarak çalışan kişilerin son iş yerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması, banka tarafından istenmektedir. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere, Vakıfbank düşük faizlerle işlem yaparak uygun faizli kredi ödeyecek.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak yapabilir. Banka müşterisi olan kişiler ise Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedir. Kampanya dahilinde kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara banka uygun faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlarken, Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli 50000 tl kredi gelir belgesiz verilecektir.