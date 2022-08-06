Emekli maaşı alan vatandaşlar için 7500 TL, ödemeler yapılacağı açıklandı! Yapılan açıklama önemli

Emekli olan vatandaşlar için yapılan kampanyada 7500 TL'ye kadar ödemeler yapılacağı açıklandı. Bankaların son zamanlarda yapmış olduğu, emekli promosyon kampanyalarına zam gelerek, artık Yapı Kredi Bankası, emekli promosyon olarak vatandaşlara 7500 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan kampanyada, emekli maaşı alan vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri ve emekli maaşını Yapı Kredi bankalarına taşımaları durumunda 7500 TL emekli promosyonu verileceği duyuruldu.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden de yapılan duyuru sonrasında bir kereye mahsus 7500 TL'ye kadar ek ödeme alabilirsiniz. Bu kampanyaya katılabilmeniz ekine emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası şubelerine taşımanız ve 3 yıl boyunca bu bankadan maaş almayıp, sözleşmeli olarak imzalamanız gerekmektedir.

Yapı Kredi Bankası, emekli promosyonu kampanyası detayları nelerdir?

Emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası şubelerine taşıdıktan sonra emekli promosyonu almak isteyen vatandaşlar, 7500 TL'ye kadar ödeme alabilmektedir.

Emekli maaşınızı taşıdıktan sonra emekli arkadaşınızı veya ailemizden birisini de referans göstererek, 31 Ağustos tarihine kadar ek ödemeler, bu banka üzerinden verilmektedir.

7500 TL emekli promosyonuna katılmak isteyen vatandaşların SSK Bağ Kur veya Emekli Sandığı emeklisi olması istenmektedir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurularda İŞLEMLER 1 kereliğe mahsus yapılır ve ödül bir kere verilmektedir.

Yapı Kredi Bankası şubelerine, emekli maaşınızı taşıdıktan sonra referans olacak olan kişileri ise toplamda 10 kişiye işlem yapabilir ve kişibaşı 250 TL toplamda 2500 TL ye kadarda ek ödeme alabilirsiniz.

yapı Kredi Bankasına, emekli maaşınızı taşımak istiyorsanız, banka şubelerine gidebilir veya e devlet sistemi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek, promosyon başvurusunda da bulunabilirsiniz.