İş Bankası Açıklama Yaptı: Kartı Olan ve Hesabı Olan iş bankası müşterisi kartlarına nakit alabilecek!

Nakit ihtiyacı olan kişiler için iş bankası yeni bir kampanya duyurusu paylaştı. İş bankası bankamatik kartı kullanan kişiler için bu kampanya devam edecek. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere nakit ödemeleri verecek olan bu banka üzerinden hesabınız olması durumunda işlem yapabilirsiniz.

31 Ağustos tarihine kadar verilen kampanyaya katılacak olan kişilere İş Bankası, 150 TL'ye kadar ödeme yapacak. Bankamatik kartı ile birlikte tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 150 TL ve üzerindeki temassız ödeme olmak kaydi ile birlikte yapacağınız alışverişlerde 10 TL ve toplamda ise 150 TL'ye kadar maxi puan kazanabilirsiniz.

İş bankası üzerinden başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilerin hesaplarına paralar ise 6 Eylül tarihinde yüklenmektedir. Kampanya 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek ve başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hemen işlem yapılarak, 150 TL'ye kadar maxi puan 6 Eylül tarihinde hesaplarına yatacaktır. Her yapmış olduğunuz alışverişte 10 TL'ye kadar Maxi Puan kazanacak, 15 alışveriş sonrasında sizlere nakit ödeme yapılmaktadır.

iş bankası üzerinden kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, Maximum üye işyerleri dışında yapmış oldukları alışverişlerde kampanyaya dahil olacaklardır. 6 Eylül tarihinde kartınıza yüklenecek olan 150 TL, Maxi puanı 31 Ekim tarihine kadar harcamanızda istenmektedir. Kampanya müşteri bazındadır. Bir müşteri kampanyadan 1 kere yararlanabilecek ve en fazla 150 TL MaxiPuan kazanabilecektir.