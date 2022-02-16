Emekli Maaşı Alan Kişilerin Hesaplarına Bir Hafta İçinde 10.000 TL Ödeme Yatıyor! Devlet Destekli Olacak. Emekli maaşını alan vatandaşlar, 10.000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa, Halkbank Vakıfbank ve kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden nakit başvurusunda bulunabilecek.

Emekli maaşını alan vatandaşlar, bu üç kamu bankası üzerinden nakit kredi kampanyasına, başvurularını gerçekleştirerek, 36 ay vadeye kadar kredi onayı alırken, devlet destekli verilecek olan bu kredilerde en düşük faiz oranları ile işlem yapacaktır.

Nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden almış oldukları emekli maaşları üzerinden 10000 TL kredi kullanabilmeleri için bu bankalar üzerinden emekli maaşı alması şartı vardır.

Başvuru

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmenize gerek yoktur. Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden hangi banka aracılığıyla ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız o bankanın mobil uygulamasına giderek buradan bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde, mobil uygulama üzerinden kredi onayı alan emeklilerin, şubelere gitmeden tekrardan banka üzerinden kredilerini kendi hesaplarına yatırabileceği söylenmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden de başlatılan bu kampanyasında başvurularınızı eğer mobil uygulama aracılığı ile yapamadıysanız internet sitelerine giriş yaparak buradan banka kredisi kullanabilirsiniz. ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden kredi kampanyalarını öğrenebilir, kredi başvuru formunu doldurabilir ve güncel faiz oranlarını yine internet sitesi aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

Emekli maaşını ilk defa Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank'a taşıyacak olan vatandaşlar ise kredi kullanmak istiyorlarsa, sadece 10000 TL değil, daha yüksek limitlerde de hem ihtiyaç kredisi, hem de borç transferi kredisi kullanabiliyor. Kamu bankaları düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlarken, kredi kullanacak olan vatandaşları 50000 TL'ye kadar 36 ay vade ile ödeme tablosu oluştururken, 50000 TL üzerindeki tüm kredilerde 24 ay vadeli, sizlere ödeme tablosu oluşturacaktır. Kampanya detaylarını, bankanın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.