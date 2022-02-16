Para İhtiyacı Olanlara 10.000 TL Ödeme Ay Sonuna Kadar Devam Edecek! Açıklama Akşam Yapıldı

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni bir kampanya başladı. 10 bin TL'ye kadar alabileceğiniz bu ödemelerde bankalar, 36 ay vadeye kadar sizlere hızlı bir şekilde nakit imkanı sağlayacak. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme imkanı sizlere sunulmaktadır. On bin TL'ye kadar nakit kullanacak olan vatandaşlar, bankalar tarafından yapacakları başvurular sonrasında 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilecek. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa, 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde banka üzerinden işlem yaparak, kredi kullanmaları için banka kredi notu: 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Belirtilen kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen başvurunuzu gerçekleştirerek nakit ihtiyacınızı onbin tele olarak giderebilirsiniz.

10.000 TL Nakit Veren Bankalar

10.000 TL'ye kadar nakit ödemesi almak istiyorsanız, bankaların üzerinden hemen SMS ile veya internet siteleri aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. 10 bin TL nakit ödemesi almak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden en kolay yöntemlerden birtanesi olan cep telefonları üzerinden SMS atarak, tüketici kredisi başvurusunda bulunabilir. ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra başvuruyu hemen onaylayan, bankalar kredi kullanmak için banka şubelerine, gelecek olan vatandaşlardan sadece kimlikleriyle birlikte kredi kullanmalarını istemektedir.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranıza 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir, kredi başvurunuzu bu şekilde yapabilirsiniz. ihtiyaç kredisi başvurusunu yaptıktan sonra sizlere banka 5 dakika içerisinde sonucunu söyler, onaylanan kredi tutarı kadar hemen sizin hesabınıza para yatırılmaktadır.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerde hem SMS ile hemde internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek, ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, Denizbank üzerinden yapacakları bu kredi başvurusu ile birlikte hızlı bir şekilde kredi onay alabileceklerdir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere ne kadar kredi onayı vereceğini söyleyecek verilecek olan bu kredi onayına 36 ay vadeye kadar en yakın DenizBank şubesinden sadece kimliğinizle birlikte kullanabileceksiniz.