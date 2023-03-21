Emekli maaşı alan kişilere, devlet destekli bayramdan önce ödeme verilecek, Açıklama yapıldı

Emekli maaşı alan tüm vatandaşları için devlet destekli olarak verilecek ödemeler ile ilgili karar paylaşıldı. 3 kamu Bankası üzerinden sizler için verilecek olan yeni nakit kampanyasında emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ödeme alabilecek ve Ramazan Bayramı öncesinde almış olduğunuz ihtiyaç kredisini Kurban Bayramı sonrasında ödemeye başlayacaksınız.

Vakıfbank Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm bireysel müşterilere Kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde banka şubelerine gitmeden de hızlı bir şekilde yapılarak sunulmaktadır. nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizler de başvurularınızı gerçekleştirerek uygun faizlerle kredi alabileceğiniz 3 kamu Bankası üzerinden işlemlerinizi hemen yapabilecek ve kredi ödemelerinizi faydalanarak hemen 36 ay vadeli 50000 TL kullanacaksınız

50.000 TL'ye kadar verilecek olan Ramazan Bayramı kredisinde emekli maaşında bu bankalar üzerinden alan kişilerin daha önce Kredi kullanıp düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda banka bu kişileri daha düşük faiz oranları ile birlikte işlem yaparak kredi kullandırmaktadır.

50.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirmek için 5 dakika içerisinde Kredi sonucunuzu hemen öğrenebileceğiniz internet bankacılığı uygulaması şifresi ile birlikte mobil uygulamalara giriş yaparak buradan Kredi alabilirsiniz.

31 Mart tarihine kadar gerçekleştirilecek olan tüm kredilerde 3 ay ertelemeli olarak sizlere işlem yapılacak ve ihtiyaç kredisi ödemenizi hemen aynı gün içinde kullandırılarak sizlere verilmektedir.