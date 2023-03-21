Ankara’da Yaşayan Yüzlerce Kişiye Duyuru: Karşılıksız 2150 TL Para Verilecek!

Ankara’da yaşayanlara müjdeli haber geldi. Ankara’da ikamet eden ailelere doğalgaz yardımı yapılmaya başlandı. Başvuru yapan ve gerekli koşulları sağlayarak başvuruları onaylanan hanelere doğalgaz yardımı yapılıyor. Başvuru yapan aileler mart ayını takip eden süreçte doğalgaz yardım ödeneğinin ne zaman yatacağını merak ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 16 Kasımdan itibaren dar gelirli aileler için doğalgaz destek ödeneği oluşturmuştu. İhtiyaç sahibi aileler için doğalgaz yardımı yapılıyordu. Başvuru yapan ve onaylanan hanelere aylık 500TL toplamda 2150 TL doğalgaz desteği sağlandı. Halk, mart ayı doğalgaz destek ödeneği ne zaman yatacak? Diye merak ediyor.

Ankara’da Doğalgaz Yardımı Yatacak Mı?

Zorlu kış şartları dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yardım ödeneği doğrultusunda dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler için 16 Kasımdan itibaren her ay doğalgaz yardım parası yatıyordu. İhtiyaç sahiplerinin her ay düzenli bir şekilde PTT kartlarına yatırılan 500TL doğalgaz yardım ödemesi bekleniyor. Mart ayı ödemeleri henüz yatmadığı için Mart ayı doğalgaz yardım parasının yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Ödemeler ne zaman yatırılacak? Mart ayı doğalgaz yardımı yapılacak mı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yardım dayanışması kapsamında kasım aralık ocak ve şubatta aylık 500TL yatan ödemeler mart ayı içinde ihtiyaç sahiplerinin PTT kart ve hesaplarına yatırılacak. Toplamda 2150 TL tutarındaki destek paketi mart ayı içinde hak sahiplerini bekliyor. Peki, ödemeler ne zaman yapılacak?

Mart Ayı Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?

Aile ve sosyal yardımlaşma vakfının hazırlamış olduğu doğalgaz yardımı destek paketinde hanelere gelirlerine göre 900TL ile 2150TL arasında doğalgaz yardım desteği yapılıyordu. Doğalgaz yardım desteği ihtiyaç sahiplerinin PTT kartlarına her ay düzenli bir şekilde yatıyor. Eylül ayında başlayan başvurular, başvuru sonuçlarının ardından hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başladı. Doğalgaz yardım desteği yılda iki defa düzenlenerek ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.

Yardım desteği kapsamında ekim ve mart ayları arasını kapsayan ödeneğin 6 ay boyunca ödenmesi planlanıyor. Yardım desteği doğrultusunda mart ayının ödemesi ne zaman yapılacak merak ediliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi doğalgaz destek paketin mart ayında da geçerlidir.