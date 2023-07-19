Emekli maaşı alan vatandaşlar için resmi gazetede yayınlanan açıklama ile birlikte kamu bankaları üzerinden emeklilere ek ödeme verileceği açıklandı. Bu ödeme fırsatından yararlanmak isteyen emekliler, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek uygun faiz oranlarıyla kredi kullanabilecekler.

Bu yeni ek ödeme kampanyası kapsamında, daha önce bankalar aracılığıyla kredi kullanan ve emekli maaşlarını kamu bankalarında alan tüm vatandaşlara 50000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulmaktadır. Başvuruları kabul edilen vatandaşlara ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme imkanı verilmektedir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek bu kampanyada nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşların banka müşterisi olmaları gerekmektedir. Başvurular hızlı bir şekilde işleme alınmakta ve ödemeler internet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilmektedir.

Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için banka müşterisi olma şartı bulunmaktadır. Müşteri hizmetleri numaraları aracılığıyla internet şifresi alınması gerekmektedir. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılan vatandaşlar, hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilmektedir.

Emekli maaş hesabı olan vatandaşlar, nakit kredi ihtiyacı olduğunda 50000 TL'ye kadar kredi kullanabilirler. Başvurular emekli maaş hesapları üzerinden gerçekleştirilir ve ihtiyaç kredisi ödemeleri bu hesaplara yapılır. Başvurularını yapmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. Emekli maaş hesaplarını Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarına taşıyan vatandaşlar, yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanabilir ve ödemelerini alabilirler.

Emekli maaşı alan vatandaşlar için kamu bankaları tarafından sunulan ek ödeme kampanyası, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla başlatılmıştır. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, maaşlarını Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Böylece, maddi sıkıntılarını hafifletebilir ve ihtiyaçlarına daha kolay bir şekilde cevap verebilirler.