8700 TL Kimlik Numarasına Göre Alın! 3 Ay Vadeli Erteleme Olacak...

Kimlik numarası üzerinden 8700 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 3 ay ertelemeli olarak Kredi kampanyasına katılarak bugünden itibaren gelir belgesiz kredi kullanabilir. Denizbank ve Akbank tarafından başlatılan bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar şartlara uygun olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirerek 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebiliyor. Denizbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak kredi almak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak Kredi kampanyalarına katılmaları durumunda ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Denizbank ve Akbank üzerinden sms ile başvuru yapabilir veya internet sitesini kullanarak şubelere gitmeden oturdunuz yerden ne kadar onay aldığınızı hemen görebilirsiniz.

DENİZBANK VE AKBANK ÜZERİNDEN BAŞVURU

Denizbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için Cep telefonunuz üzerinden mesaj atabilirsiniz. Denizbank ve Akbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar alacakları bu ihtiyaç kredisi kampanyasında banka kredi puanına göre işlem yapılmaktadır. Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan her vatandaşın Denizbank ve Akbank üzerinden kredi başvurusu yaparak hemen onay alabileceğini söyleyebiliriz.

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazarak 44 25 numarasını bu mesajı gönderin. Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapmak için kredim yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazarak 32 80 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka değerlendirmeye hızlı bir şekilde yaptıktan sonra sizlere ne kadar kredi onayı verdiği hakkında bilgileri mesaj ile gönderecektir. Onaylanan krediyi en yakın banka şubelerinden veya bankada hesabınız varsa internet bankacılığı uygulamasında kullanarak yapabilirsiniz.