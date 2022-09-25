Emekli maaşı alan kişiler dikkat! Kimlik numaranız üzerinden 17.000 TL ödeme alma imkanı sağlanıyor

Emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan yeni Kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek 17.000 TL'ye kadar kredi verecek olan banka açıklandı. Denizbank üzerinden başlatılan yeni Kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenerek ihtiyaç kredisi alabileceği haberi verildi. Denizbank sadece emekli olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu nakit kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanarak Kredi imkanından sağlayacağını da açıkladı.

Denizbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız ve daha önce banka şubelerine gitmeden Kredi başvurusunda bulunmuş olmanız durumunda sizlere verilecek olan bu krediler ile birlikte hemen aynı gün içinde Kredi ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 17 bin TL 36 ay vadeli olarak verilmektedir. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşları için acil ihtiyaç kredisi imkanı sağlanıyor.

Denizbank üzerinden Cep telefonunuz aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız şubelere gitmeden işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden İstediğiniz zaman kredinizi hemen kullanabilecek onaylanan bu kredileri de hesaplarınıza yatırarak anında kullanabileceksiniz.

DenizBank SMS ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp doğum tarihini gün ay yıl olarak yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermesi durumunda Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.