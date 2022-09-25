Akbank ve Garanti Bankası Bu hafta içinde 25.000 TL Ödeme yapacak

Akbank ve Garanti Bankası üzerinden nakit kredi kullanmak isteyen kişilere 25.000 TL yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. Akbank ve Garanti Bankası üzerinden nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar 25.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa bireysel müşteri olmaları durumunda hemen aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanarak Kredi alabilecekler. Akbank ve Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak 25.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırladığını açıkladı.

Banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda Kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişiler 5 dakika içerisinde sonuç alabilecekleri kampanyaları ile birlikte ilgili kredi kampanyasına gelir belgesiz katılabilmektedir. Son zamanlarda yaşanılan ekonomik sıkıntılar sebebiyle birlikte paraya ihtiyacı olan vatandaşların bankaların kredi kampanyalarına göz attığına ve en uygun bankayı bularak kendileri için ihtiyaç kredisi kullandığını söyleyebiliriz. Bireysel müşteriler yapmış oldukları bu kampanyalar ile birlikte nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak Akbank ve Garanti Bankası üzerinden diledikleri zamana ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak ihtiyaç kredisi alabiliyor.

18 yaşından büyük olan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek alabilecekleri bu kampanyaları hızlı bir şekilde işlem yapmak isteyen kişilerin Akbank müşterisi olması durumunda Akbank direkt uygulaması üzerinden Garanti Bankası müşterisi olması durumunda ise Garanti Bankası mobil uygulaması üzerinden internet bankacılığını kullanarak da Kredi alabileceği haberi verildi.

Akbank ayrıca yapmış olduğu bu Kredi kampanyasında Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak 44 25 numarasına mesaj gönderen vatandaşlara da ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.