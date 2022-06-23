Emekli Kurban Bayram İkramiyesi Yattı! Hesaplarda Ne Kadar?

Emekli olan kişiler kurban bayramı ikramiyelerini bekliyor. Emekli maaşı alan kişiler için her bayram verilen bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Ramazan bayramı öncesinde 1100 TL ödeme alan ve bu ikramiyelerde her hangi bir zam yapmayan hükümet, Kurban bayramı ikramiyelerinde de zam yapmayacağını açıkladı. Zamsız olarak 1100 TL ödeme alacak olan kişiler, ne zaman hesaplara yatacağı hakkında bilgileri merak ediyor.

Emekli olan kişilere, son bayramlarda, nakit sıkıntısı olmasın diye, emekli ikramiyesi verilmektedir. Bayramda rahat ve sıkıntısız geçmesi için yapılan bu anlaşma sonrasında ilk olarak 1000 TL ödenen, geçen sene 100 TL zam olup 1100 TL ödenen bayram ikramiyeleri, bu Ramazan bayramı öncesinde büyük zam bekleniyordu. Beklenen büyük zammın aksine, hiç bir şekilde zam yansımadı ve 1100 TL olarak Ramazan bayramına 5 gün kala hesaplara yattı.

Kurban bayramı emekli ikramiyesi bekleyen kişilerde, Haziran ayı son haftasında bu ödemeleri bekliyor. 9 Temmuz'da başlayacak olan kurban bayramı, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı hakkında bilgileri merak ettiriyor. Kurban bayramına 1 hafta kala, 4 Temmuz tarihinde emekli ikramiyeleri en geç hesaplarda olacak.

Kurban bayramı ikramiyesi için başvuru yapmanıza gerek yok. Emekli ikramiyesini alacak kişiler, kurban bayramı ikramiyelerini banka emekli maaşı hesabına alacaklardır. Bunun için her hangi bir başvuru yapmanıza gerek kalmayacaktır. Emekli kurban bayramı ikramiyesi haricinde emeklilere Temmuz ayında maaş zammı da yapılacaktır.

Emekli temmuz zammı ile son 6 aylık enflasyon oranlarının ortalaması alınacak ve bu Temmuz ayında emekliye zamlı maaş yatacak. Temmuz'un 4'ünde belirlenecek olan Haziran ayı enflasyon oranları ile birlikte, emekli Temmuz zammı da belli olacak. O konu ile ilgili de sizlere detayı bilgileri haber24.com sayfamızda paylaşacağız.