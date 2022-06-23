Ziraat bankası ve 2 bankadan açıklama: 50.000 TL ve 100.000 TL arasında 24 ay vadeli nakit imkanı!

50.000 TL ile 100.000 TL arasında nakit ihtiyacı olan ve kredi almak isteyenler, 24 ay vadeli olarak Ziraat Bankası başta olmak üzere, Akbank ve İş Bankası üzerinden kredi alabileceklerdir. Ziraat Bankası, Akbank ve İş Bankası yaptığı açıklamada, özellikle kredi notu uygun olan kişilere, uygun faizlerle yüksek limitli krediler vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacı olan ve para ihtiyacını bankalardan kredi alarak karşılamak isteyenlere, 50 bin TL ile 100 bin TL arasında ödeme verileceği duyuruldu.

Bankalar bu kredilerde düşük faizlerle işlem yaparken, kredi alacak kişierin de bazı politikaları geçmesi gerektiğini söyledi. 18 yaş üzeri ve bireysel müşteri olan herkes başvuru yapabileceklerdir. 18 yaş üzerinde olan ve kredi kullanmak isteyenlerin banka kredi puanı 1100 ve üzerinde ise bankadan onay alacağını da söylemek isteriz.

İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin bireysel müşteri olması durumunda kredi alabilmeleri için banka kredi notu haricinde, sigortalılık durumu veya emeklilik durumu da önemlidir. Bu şekilde kredinizi hemen hesabınıza atarak kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası Başvuru Aşamaları Nedir?

Ziraat bankası nakit ihtiyacı olan kişilere, uygun faizlerle kredi imkanı sağlıyor. Bunun için banka şubelerinden ve internet sitesi üzerinden başvuru yapma imkanı sunuyor. Kredi almak istiyorsanız ve emekliyseniz bankaya emekli maaşı taşımanız şart. Sigortalı olarak çalışan kişiler, en az son iş yerinde 6 ay, devlet memuru olan kişilerde 60 gündür memur olması gerekmektedir. Bu şekilde en yakın banka şubesinden kredi başvurusu yapabileceksiniz.

Akbank Kredi Başvurusu

Akbank üzerinden de kredi almak isteyenlere, banka birden fazla yöntem ile kredi başvuru aşaması sunuyor. Kredi notu uygun olan kişiler, KREDİ TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj atması durumunda krediyi hemen hesaba atabileceklerdir. Akbank direkt üzerinden kredi almak isteyenlere, banka hızlı ve anında kredi imkanı sunmaktadır. Akbank direkt uygulamasından kredi onayı alanlar bankaya maaş taşıması yaparak hemen hesabına ödeme alabileceklerdir.

İş Bankası Kredi Kampanyası

İş Bankası yaptığı kampanyalar ile adından söz ettiriyor. Banka nakit sıkıntısı yaşayan herkese kendi şubelerinden hemen destek veriyor. Kredi almak isteyenlere 50 bin TL ile 100 bin TL arasında ödeme emri veren İş Bankası, bankaya gitmeden işlem yapacaklar için İŞ CEP Uygulamasını kullanmasını istiyor. Bu şekilde kredi başvurusu yapabilecek ve onaylanan tutarı hemen hesaba atabileceksiniz. İş Bankası resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız da bankaya gitmeden kredinizi hemen hesabınıza atabileceğiniz internet bankacılığına giriş yapabilir veya bankanın internet sitesi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.