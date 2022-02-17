Emekli Kredi Alabilecek! Artık Gelir Belgesiz ve Kimlikle 50.000 TL Nakit Ödemesi Hayal Değil! Son Başvuru Ekranı Açık. Emekli olan vatandaşlar artık şartsız ve gelir belgesiz olarak Kredi kullanabilecek. Nakit ihtiyacı olan emekliler için başlatılan Bu kampanyada 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar gelir belgesiz ve kimlikleri ile birlikte istedikleri zaman acil emekli kredisi alabilecek. Bütün bankalar emekliler için yapmış olduğu kampanyaları teker teker duyurmaya başladı.

Emekli olan ve kredi kullanmak isteyen vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa hızlı bir şekilde bankaların yapmış oldukları bu kampanyalara katılarak 5 dakika içerisinde Kredi sonuçlarını öğrenebilecekleri ihtiyaç kredisi kampanyaları da katılabilirler. Cep telefonunuz üzerinden mesaj ile ve internet bankacılığını kullanarak yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurularında 5 dakika içerisinde Kredi sonucu alabiliyorsunuz.

Yapı Kredi Bankası emekli olan vatandaşlara 50.000 TL ödeyecek

Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaşı alan veya bu bankadan hesabı olan vatandaşlar internet bankacılığı uygulaması olan Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak 50.000 TL 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Ayrıca banka bireysel ihtiyaç kredisi olarak SMS ile kredi kampanyasına katılmanıza olanak sağlamaktadır. Cep telefonunuzdan bireysel yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak boşluk bırakın ve emekli maaşınızı yazarak 4411 numarasını mesaj olarak gönderin. Yapılacak olan kredi başvurusu sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu verecek onaylanan tutarı en yakın Yapı Kredi Bankası şubesinden veya internet bankacılığı üzerinden kullanabileceksiniz.

DenizBank'tan emekliye 50 bin TL gelir belgesiz kredi kampanyası başladı

Denizbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar artık bu bankadan gelir belgesi vermeden istedikleri zaman kredi kullanabiliyor. Emekli maaşını DenizBank'a üzerinden alan vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak işlem yapmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek sadece kimlikleri ile birlikte istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor. Banka kredi değerlendirmesini hızlı bir şekilde yapacak ve sizlere hızlı bir şekilde Kredi sonucunu sizlere verecektir. Denizbank müşterisi olan kişiler ayrıca DenizBank'ın mobil uygulamasından giriş yaparak 7 gün 24 saat emekli kredisi için 50 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak Kredi kullanabiliyor. Güncel faiz oranlarını ve kredi kampanyaları hakkında bilgileri resmi internet sitesi üzerinden İstediğiniz zaman öğrenebiliyorsunuz.