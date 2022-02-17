Bu Bankalarda Hesabı Olanları İlgilendiriyor! Neden Diye Sormayın! Başvuru Yaparak Nakit Ödemesi 10.000 TL Alın. 10.000 TL'ye kadar nakit kullanacak olan vatandaşlar için banka hesapları olması durumunda şubelere gitmeden artık onay olacağını söyleyebiliriz. Acil durumlarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların bankaların internet bankacılığını ve SMS kredi servislerini kullanarak şubelere gitmeden kredi başvurusu yapabildikleri gibi ayrıca Kredi kullanımlarını internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden de 7 gün 24 saat yapabiliyor. Nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar acil ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka hesapları üzerinden alacakları internet şifresi ile birlikte bankanın kendi iyi mobil uygulamasına giriş yaparak buradan nakit kredi başvurusunda bulunabilir. Yapılacak olan nakit kredi başvurusu sonrasında banka 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecek onaylanan tutarı hemen kendi hesabınıza yatırmanız da olanak sağlayacaktır.

Akbank

Akbank üzerinde Banka hesabı olan vatandaşlar Bu bankanın mobil uygulaması olan Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Akbank direkt uygulamasına giriş yaptıktan sonra 36 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar krediyi istedikleri zaman kendi hesabına yatırabiliyor. Bu bankanın ayrıca sms kredi servisi olan 4425 numarasına Kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazarak gönderirseniz 3 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar akbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilir.

Qnb Finansbank

Qnb Finansbank üzerinden hesabı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa banka şubesine gitmeden qnb mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir. Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler ayrıca 5030 numarasına kimlik numaralarını göndererek de Bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılarak ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyor. Bankanın en çok vermiş olduğu 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapmak isteyen kişiler 36 ay vadeli ilk taksit ödemesinde 2 ay veya 3 ay ertelemeli olarak Kredi kullanabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda anka üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek İstediğiniz zaman kredi onayı alabiliyorsunuz.

Bu iki banka haricinde Kredi kullanacak olan vatandaşlar, Garanti Bankası İş Bankası Denizbank ve Yapı Kredi Bankası gibi bankalarda da hesabı olması durumunda banka şubelerine gitmeden istedikleri zaman kredi kullanabilecektir.