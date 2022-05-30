Emekli İkramiye ve Maaş Alanlara Müjde! Son Dakika: 9500 TL Ödeme Veriliyor

Emekli maaş alan vatandaşlar, 9500 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa, Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kampanyaya katılarak, hemen işlem yapabilir, bir kredi başvurusunda bulunabilir.

Denizbank, Akbank Yapı Kredi Bankası tarafından sadece emekli olan vatandaşlara verilecek olan bu ödemeleri, ihtiyaç kredisi olarak kişilerin hesaplarına hızlı bir şekilde yatmaktadır.

Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız ve emekli ikramiyesi ile emekli promosyonu aldıysanız maaşınızın üzerine, 9500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilir ve bu krediyi gelir belgesi olarak kendi hesabınıza yatırabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere banka şubelerine gitmeden işlemlerini SMS ile hızlı bir şekilde yapılıyor.

Sms ile 9500 TL kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorsak, Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelir yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına, Yapı Kredi Bankasının, SMS kredi servisine göndermesi gerekiyor.

Cep telefonumuzun üzerinden yapacağınız kredi başvurusu ile birlikte sizlerde hızlı bir şekilde ne kadar sonuç aldığınızı hemen görebileceksiniz.

Denizbank

Denizbank üzerinden 9500 TL kredi ödemesi almak isteyen vatandaşlar da Yapı Kredi Bankasında olduğu gibi cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atarak, ne kadar kredi onayı aldıklarını, 5 dakika içerisinde görebiliyor.

Emekli maaşı olan vatandaşların SMS ile kredi başvurusunda bulunabilmeleri için kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 32 80 numarasına göndermesi gerekli. Cep telefonunuzun üzerinden atmış olduğunuz mesaj sonrasında kredi sonucum gelecek ve onaylanan tutarı en yakın bankadan gelir belgesiz olarak kullanabileceksiniz. Kredi notunuzun yüksek olması durumunda banka sizlere daha yüksek limitlerde kredi vermektedir.

Akbank

Akbank, başlatmış olduğu bu kampanyada kendi bankasında hesabı olan kişilere, Akbank Direkt uygulamasını kullanmalarını öneriyor. Akbank Direkt uygulamasına internet bankacılığı şifreniz ile birlikte giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek. 9500 TL kredi onayı almanız durumunda 36 ay vadeli gelir belgesiz ve masrafsız, şubelere gitmeden bu parayı kendi hesabınıza yatıra bileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olmaktadır.