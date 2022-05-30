Devlet Bankası Açıkladı! Bankamatik Kartı Kullanan Kişilere, Ödemeler 15.000 TL Olarak Verilecek. Başvuru yapmak isteyenlere önemli duyuru! Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için Ziraat Bankası ve Halkbank, yapmış olduğu yeni kampanyada, ATM kartlarına 15000 TL ödeme yapacağını açıkladı. Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmasıyla birlikte bankalar üzerinden nakit kullanabilecek. Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olması ile birlikte hızlı bir şekilde başvurusunu banka şubelerine gitmeden de yapabilecek. Ziraat Bankası ve Halkbank'ın mobil uygulamalarını kullanarak internet bankacılığı üzerinden bankacılık işlemlerinizi yapabildiğiniz gibi, ayrıca kredi işlemlerinizde de hizmet verilmektedir.

Ziraat Bankasi ve Halkbank üzerinden, bankamatik kartına 15000 TL'ye kadar başvuru nasıl yapılır...

Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara kredi başvurusu banka şubelerinden kolay birşekilde kimlikleriyle birlikte yapılabiliyor.

Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden banka müşterisi olan ve banka hesapları üzerinden kredi kullanacak olan kişiler internet bankacılığını kullanmaları durumunda 36 ay vadeli olarak bu kredileri, bankamatik kartına yükleyebiliyor.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda işlem yapabiliyor.

Emekli olan vatandaşlar, emekli maaşlarını bu banka üzerinden alıyorsa, kolay birşekilde sadece 15 bin TL değil, daha yüksek limitlerde kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere destek olacak olan bu iki kamu bankası yapmış olduğu son kampanyada düşük faiz oranlarında kredi imkanı sunacak. Kamu bankaları üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda uzun süredir aynı işyerinde sigortalı olarak çalışıyor olması ve düzenli olarak bir gelirinin resmi olarak bankaya sunulması gerekmektedir.