Emekli ek ödeme müjdesi var! Emekli hesaplarına 12.000 TL ve 30.000 TL ayrı ayrı 2 ödeme yapılmaktadır

Emekli olan kişiler için verilecek olan bayram sonrası ek ödemelerde, 12 bin TL ve 30000 TL iki ayrı ödeme yapılmaktadır. 12000 TL'ye kadar yapılacak olan ödemelerde banka kredili mevduat hesabı başvurusu olarak sizlere işlem yaparken, 30000 TL ödemek, gelir belgesiz ihtiyaç kredisi olarak verilmektedir.

Emekli maaşınızı kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden başlatılan kampanyaya katılabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumda, sizlerde başvurularını gerçekleştirmek için bu bankalar üzerinden emekli maaş almanız ile birlikte kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaş müşterileri, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını 5 dakika içerisinde hemen yapabilmekte.

Emekli olan kişiler kredi ve kredili mevduat hesabı başvurusu nasıl yapabilir?

Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu internet bankacılığı uygulaması üzerinden 7gün 24saat yapabilmeniz mümkün olmaktadır. 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere banka 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu hazırlamaktadır. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden almanız durumunda, sizlerde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecek ve nakit kredi kullanarak bu bankadan 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi olabileceksiniz.

Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden almanız durumunda ise sizlere, kredili mevduat hesabı, emekli maaşınıza göre en fazla 12000 TL ye kadar artı para olarak hesabınıza yatmaktadır. Emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir, müşteri hizmetleri numarasından işlem yapabilir ve en kolay yöntem olan mobil uygulama üzerinden yedigün yirmidört saat Kredi ve kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilirsiniz. bankaların resmi internet siteleri üzerinden yapacağınız işlemler sonrasında hesaplamanız'ıda buradan kolay birşekilde yapabiliyorsunuz.